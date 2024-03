Il cioccolato è desiderio e ispirazione. Per la prima volta a Sicilia Outlet Village si terrà un evento interamente dedicato alle dolci tentazioni.

In vista del Choco Festival – che si svolgerà tra le prestigiose firme dal 22 al 24 marzo – sono già in fermento decine di rinomati maestri cioccolatieri tra praline, croccanti, gelati, cassatelle e tanti altri originali dessert.

Un ricco programma di intrattenimento, dal mattino al pomeriggio, darà l’opportunità di assistere a show cooking ed esperienze di degustazione. Nella tre-giorni la piazza centrale di Sicilia Outlet Village si trasformerà in una golosa kermesse a cielo aperto, per dare ampia espressione alla sperimentazione delle pasticcerie siciliane. Durante la live experience saranno presentati accostamenti gourmet, sfiziose creazioni, sculture di cioccolato.

A pochi giorni dalla Pasqua 2024 i visitatori immersi nello shopping potranno quindi lasciarsi ingolosire dalle delizie dei Maître Chocolatier, trovare l’uovo perfetto e le colombe esclusive preparate proprio in occasione delle festività.

Tra le realtà coinvolte per deliziare i visitatori ci saranno: Lind, Dolci Tentazioni di Carmelo Palermo, Antica Dolceria Rizza, Drinks and Coffee, Pasticceria Torrisi, Peluso, Santoro, Antica Dolceria dell’Etna, Capisti, La Bottega delle Cassatelle.

Quelli del Choco Festival saranno anche giorni di stuzzicanti promozioni grazie agli Happy Days: tutti coloro che entro il 13 marzo saranno iscritti al Vip Club – a partire dal 16 marzo – potranno recarsi all’Infopoint del Sicilia Outlet Village, mostrare l’iscrizione e ritirare il braccialetto Vip per ottenere gli imperdibili sconti degli Happy Days.

PROGRAMMA EVENTI

VENERDÌ 22 MARZO

ore 11:00| Creazione di sculture in cioccolato a cura del maestro Vincenzo Di Buono;

ore 16:00| Decorazioni uova di Pasqua a cura della maestra Maria Grazia Torrisi

SABATO 23 MARZO

ore 11:00|Preparazione dolci al cioccolato a cura dell’Eris Formazione sede di Agira

ore 16:00| Preparazione torrone artigianale a cura del maestro Salvatore Spampinato

DOMENICA 24 MARZO

ore 11:00|ore 16:00| Decorazioni uova di Pasqua a cura della maestra Maria Grazia Torrisi

ore 16:00 | Preparazione torrone artigianale a cura del maestro Salvatore Spampinato