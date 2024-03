È stato convocato un tavolo tecnico nell’aula consiliare del Municipio di Realmonte con i tecnici Italkali per discutere l’istanza di revisione del PAI, sul sito di attenzione coincidente con l’area pertinente la concessione mineraria denominata”Realmonte”. Presenti anche il vice presidente del Consiglio comunale, Pasquale Valenti, gli assessori Emanuele Fiorica, Domenico Coco e Antonino Fugallo nonché alcuni consiglieri comunali di maggioranza e opposizione.

Il tavolo, però, non ha avuto gli effetti auspicati poiché la rappresentanza di Italkali ha richiesto di interloquire esclusivamente con i tecnici comunali, non consentendo così ai consiglieri presenti di avere ulteriori delucidazioni da parte della delegazione della società mineraria. Pertanto, si è stabilito di procedere autonomamente per la migliore tutela dei rispettivi interessi.

“ Tenuto conto- dichiara il sindaco Sabrina Lattuca- che la convocazione del tavolo tecnico era stata espressamente richiesta dai consiglieri comunali, ho ritenuto opportuno rinviare ogni eventuale futura interlocuzione e/o pretesa nelle opportune sedi, per come deliberato in Consiglio Comunale. Prendiamo atto del mandato che hanno ricevuto i predetti tecnici e della loro indisponibilità a confrontarsi con i consiglieri.Pertanto, adiremo le competenti sedi per la migliore tutela dell’Ente autonomamente, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica, nonché la ripresa dell’economia di un territorio che ha certamente una vocazione turistica e paesaggistica”.