Evade dai domiciliari per recarsi, armato con una mazza da baseball, in una scuola del popoloso rione di Librino di Catania minacciando di aggredire il genitore di un alunno. E’ l’accusa contestata dalla Polizia a un 30enne che è stato denunciato per evasione. Una pattuglia delle Volanti della Questura era intervenuta dopo la segnalazione della presenza di una persona armata a scuola. Un insegnante ha ricostruito agli agenti che poco prima un uomo era realmente appostato davanti alla scuola e aveva una mazza da baseball con la quale aveva minacciato di aggredire il genitore di un alunno. Le indagini hanno consentito alla Polizia di individuare il sospettato in un pregiudicato di 30 anni, già noto agli agenti, sottoposto agli arresti domiciliari, che è stato denunciato per evasione