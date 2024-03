Non c’è alcuna prova certa che supporti la tesi che a realizzare gli allacci abusivi siano gli abitanti delle palazzine. Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento Giuseppe Sciarrotta, ha assolto 26 persone dall’accusa di furto aggravato di acqua perché il fatto non sussiste. Si tratta dei condomini residenti in alcune abitazioni nel popoloso quartiere di Villaseta. Tutti erano finiti sul banco degli imputati in seguito ad un controllo scattato nel 2016 quando fu rinvenuto un allaccio abusivo alla rete idrica.