“” Primavera narese”” lunedì 18 marzo a Naro.

Alle ore 10, in Piazza Roma, raduno dei gruppi folkloristici internazionali e gruppi scolastici in costume.

Alle ore 10,15, partenza della sfilata per viale Umberto (breve esibizione itinerante, incrocio con via Diaz e con via Dante), via Vittorio Emanuele e Piazza Garibaldi.

Alle ore 12, esibizione dei gruppi scolastici e premiazione.

Nel pomeriggio, alle ore 15.30, rassegna internazionale di danze, musiche e canti popolari, proiezione “” Miss Primavera ’24”” e “”Miss mandorlo in fiore””.

Quindi consegna targhe ricordo ai gruppi partecipanti.

Giovanni Blanda