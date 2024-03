Il sostituto procuratore Michele Marrone ha avanzato la richiesta di condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione nei confronti di Francesco Sabella, 26 anni, di Menfi, accusato di rapina aggravata. Il giovane sarebbe l’autore del colpo messo a segno in un’agenzia di assicurazioni di Menfi il 7 maggio 2018.

In quell’occasione, un uomo armato di pistola e con volto travisato fece irruzione nell’attività portando via circa 800 euro. Poi la fuga con un complice che lo attendeva fuori a bordo di una moto senza targa. La svolta investigativa sarebbe arrivata qualche giorno più tardi quando il 26enne venne fermato ad un posto di blocco dai carabinieri.

Una successiva perquisizione portò alla luce un panetto di hashish ma soprattutto la pistola priva di tappo rosso che, secondo le testimonianze, sarebbe la stessa usata per la rapina. La difesa dell’imputato, sostenuta dall’avvocato Santangelo, ha chiesto l’assoluzione. Si torna in aula il 24 aprile per la sentenza.