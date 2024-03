Il Comune di San Giovanni Gemini sarà destinatario di un finanziamento pari a 860 mila euro destinato ai lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della strada comunale in contrada Gassena-Merici.

“È un obiettivo a cui tengo personalmente e che è stato uno dei punti principali del programma della scorsa campagna elettorale. Per questa ragione mi preme rivolgere un ringraziamento a tutta la squadra della Giunta e dei Consiglieri Comunali. In un tempo così esiguo, non è trascorso un anno dal mio insediamento come Sindaco, Questa Amministrazione Comunale è stata capace di portare a termine l’iter di due fondamentali finanziamenti.

Il finanziamento “Sport e Periferie 2023” da destinare alla realizzazione e al miglioramento di impianti sportivi e lo stanziamento di 860 mila euro per la messa in sicurezza della viabilità in zona Gassena-Merici. Un altro risultato fortemente voluto da Questa Amministrazione Comunale a dimostrazione di come alle sterili polemiche da cortile noi rispondiamo con i fatti, nell’intento di portare avanti l’interesse della collettività e consentire al nostro amato Paese di progredire e restare competitivo di fronte alle difficili sfide che l’attuale periodo storico impone,” ha dichiarato il sindaco Dino Zimbardo.