A Scuola, all’Istituto comprensivo “”San Giovanni Bosco””, i Giochi di matematica. 17 alunni hanno partecipato alla finale di area, dopo un paio di prove selettive. Per la scuola Primaria hanno partecipato: Fazio Gelata Giorgia, Tornambè Ettore, Gaucan Dario Vasile, Bella Pierluca, Cannarile Altea, Carlisi Daniel, Ciotta Giorgia, Di Grado Giovanna, Smiraglia Vincenzo Giuseppe, Spiteri Alessia. Per la Scuola Secondaria di I Grado hanno partecipato: Gianforcaro Greta, Lo Nardo Gioacchino, La Marca Samuele, Scrimali Ignazio Alessio, Guarnotta Angelo, Scibetta Simone, Gammacurta Pietro, Giudice Andrea. Il superamento delle due fasi di Istituto, ha permesso a questi alunni di farli accedere alla fase dove ci sono più province a gareggiare. Soddisfatta la dirigente scolastica Alessia Guccione:”” Per noi è una grande soddisfazione. Le competenze di matematica, tra l’altro, sono tra quelle ritenute più importanti a livello Europeo. I referenti dei giochi, all’interno dell’istituto, sono l’insegnate Rita Bove, per la scuola Primaria, e il prof. Calogero La Vecchia, per la scuola Secondaria di I Grado. Un lavoro preparatorio che ha coinvolto tutti gli alunni dell’Istituto. L’insegnante Bove: “”“In una prima fase, preferiamo fare partecipare tutti i nostri alunni. Questo crea un movimento competitivo presso l’Istituto scolastico””.

Giovanni Blanda