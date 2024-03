I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina hanno denunciato in stato di libertà due fratelli di 42 e 37, entrambi con precedenti penali per reati contro il patrimonio, ritenuti responsabili in concorso del furto di due pc portatili presso il presidio ospedaliero San Luigi di viale Fleming.

Il personale ospedaliero, accortosi della mancanza dei due pc, ha sporto denuncia a carico di ignoti presso gli uffici di polizia e, immediatamente, sono partite le indagini condotte dai poliziotti del predetto Commissariato.

Nello specifico gli agenti, attraverso una attività info-investigativa e grazie anche all’attenta analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti all’interno della struttura ospedaliera, sono riusciti a risalire in modo certo agli autori del reato, i quali giunti con la loro autovettura intorno alle ore 15 in ospedale, si sono introdotti con destrezza all’interno di un ufficio amministrativo, rubando due mini personal computer portatili in uso ai dipendenti dell’azienda che venivano occultati all’interno di capienti buste di plastica e portati via.

Una volta raggiunta l’autovettura a loro in uso, si sono allontanati alla svelta dal luogo del commesso reato. Nonostante i due malviventi fossero travisati, indossando entrambi felpe con il cappuccio, gli investigatori sono riusciti a risalire alla loro identità.

In particolare, uno dei due fratelli, già noto ai poliziotti per i suoi precedenti penali, è stato riconosciuto in modo certo.

Per quanto sopra i due malviventi sono stati indagati in concorso per il reato di furto aggravato dei due pc, punito con la pena della reclusione da 2 a 6 anni.