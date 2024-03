Nel segno della “Croce dei migranti””, si celebra, oggi (martedì 19 marzo),

la Festa San Giuseppe a Campobello di Licata.

Alle ore 9, consegna del Bastone di San Giuseppe all’Angelo davanti alla chiesa, raduno dei “” San Gisippuzzi”” ” Madunuzze” ” in Piazza Martiri di Modena, passaggio del corteo davanti al Trono dei Sacri Personaggi e prosecuzione del giro via Liberta’ e Cavour verso la Chiesa Gesu’ e Maria, raduno degli altri personaggi piccoli e processione verso la Piazza XX Settembre e discesa verso la Chiesa lungo le vie Umberto e Milano.

Alle 11, Santa messa officiata da don Filippo Barbera e animata dal Coro polifonico “” Alma Laetitia Cantorum””.

Alle 12, la sacra rappresentazione de “” La fuga in Egitto” (alle 21 la replica).

Alle 17, sorteggio delle “Devozioni”” il cui ricavato sara’ devoluto in beneficenza alla Caritas parrocchiale.

Seguira’ (ore 17,30) la santa messa. Quindi, la processione per le vie della parrocchia, accompagnata dalla banda musicale” Marengo”.

Al termine, preghiera di ringraziamento al Santo ed estrazione dei biglietti del sorteggio parrocchiale.

Alle 22, fuochi di artificio e rientro della statua in Chiesa.

Giovanni Blanda