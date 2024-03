Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per la predisposizione del Patto di servizio per l’accesso al beneficio di forme di assistenza a mezzo di erogazioni di servizi socio-assistenziali domiciliari, destinato agli anziani ultra settantacinquenni disabili gravi o con invalidità civile pari al 100% (non titolari di indennità di accompagnamento). I diretti interessati o loro familiari o rappresentanti legali o caregiver, possono presentare istanza di accesso al beneficio, presso il Comune di Campobello di Licata.

Giovanni Blanda