Non ha fatto in tempo a ritirare la nuova patente, dopo che gli era stata sospesa due anni prima perché ubriaco alla guida, che gli è stata tolta nuovamente per lo stesso motivo. È finito ancora nei guai un trentatreenne agrigentino fermato dagli agenti della polizia stradale per un controllo. L’uomo, sottoposto all’alcol test, è risultato positivo.

Per questo motivo nei suoi confronti è scattata l’ennesima denuncia per guida in stato di ebbrezza oltre al ritiro della nuova patente. Carta di circolazione che non era stata ancora ritirata dopo la sospensione avvenuta due anni prima per lo stesso motivo.