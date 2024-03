I nove grammi di cocaina che gli erano stati rinvenuti addosso erano per uso personale e non destinati al mercato degli stupefacenti. Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Agata Anna Genna, ha assolto “perché il fatto non sussiste”, un quarantenne empedoclino. L’uomo era stato denunciato nel febbraio 2022 a margine di una perquisizione effettuata dalla polizia.

Gli agenti trovarono la cocaina nascosta nelle mutande dell’empedoclino. In quell’occasione fu anche rinvenuta la somma di 840 euro. Il pm aveva chiesto la condanna a cinque mesi dell’imputato. La difesa, sostenuta dall’avvocato Enrico Quattrocchi, ha invece sostenuto la tesi dell’uso personale che è stata accolta dal tribunale.