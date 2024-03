Sono stati beccati a bordo del furgone sul quale viaggiavano con oltre sei chili di cocaina e per questo arrestati. Si tratta di due coniugi fermati dalla polizia stradale di Ragusa e dalla squadra mobile iblea a un posto di blocco nel territorio di Chiaramonte Gulfi, nei pressi di contrada Dicchiara. La droga sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre un milione di euro. Il furgone Iveco cassonato sul quale viaggiavano, che proveniva dalla Statale 514 Catania-Ragusa, alla vista della pattuglia ha fatto inversione di marcia repentinamente cercando di reimmettersi sulla strada statale e accelerando nel tentativo di eludere il controllo.

A questo punto è scattato l’inseguimento e il furgone è stato bloccato poco dopo e trasportato in questura per una verifica più accurata. La successiva perquisizione ha portato alla scoperta della droga nascosta all’interno della sbarra di ferro a cornice del cassone: in tutto sei panetti termosaldati di cocaina del peso complessivo di 6,7 chili. I panetti erano intrisi di una sostanza grassa dal forte odore di mentolo per eludere eventuali controlli delle unità cinofile di polizia. Marito e moglie, rispettivamente di 47 e 52 anni, si trovano ora presso il carcere di Ragusa e il carcere Bicocca di Catania.