Cambia il traffico veicolare durante la Settimana santa e Pasqua, a Campobello di Licata, su ordinanza disposta dalla Polizia municipale.

Domenica 24 marzo: la centrale Piazza XX Settembre sarà interdetta al traffico veicolare, dalle ore 8 alle ore 13. In programma la processione della “” Domenica delle Palme””. Nel giorno del Giovedì Santo (28 marzo), chiusura alla circolazione viaria, dalle ore 7 alle ore 21, della Piazza XX Settembre e divieto di sosta nella via Roma, sul lato delle fioriere. Altre disposizioni per Venerdì santo e Pasqua.