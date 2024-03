Si svolgerà il 22 e il 23 marzo all’hotel San Michele a Caltanissetta la conferenza programmatica del Pd Sicilia, indetta dal segretario regionale Anthony Barbagallo. Alla due giorni nissena è prevista la presenza della segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, che parteciperà, venerdì pomeriggio, ad un incontro dal titolo “La grande rapina al Sud: come l’autonomia uccide il mezzogiorno”.

Venerdì, a partire dalle 16:30, si svolgerà il dibattito sull’autonomia differenziata con la segretaria nazionale, Elly Schlein. Prima, dalle 15, i lavori saranno introdotti dai saluti di Renzo Bufalino, segretario provinciale del PD di Caltanissetta, Martina Riggi, segretaria del PD di San Cataldo e dalle relazioni introduttive di Antonio Saitta, ordinario di Diritto costituzionale e Nicola Gullo, ordinario di Diritto amministrativo. A seguire il dibattito moderato dalla giornalista Ivana Baiunco con gli interventi di: Cleo Li Calzi (responsabile PNRR-PD Sicilia), Alessandro Alfieri (responsabile Riforme, segreteria nazionale), della senatrice Annamaria Furlan, Marco Sarracino (responsabile Sud e aree interne, segreteria nazionale), senatore Antonio Nicita, Giuseppe Provenzano (responsabile Esteri, segreteria nazionale), Anthony Barbagallo (segretario regionale PD Sicilia) e Elly Schlein (segretaria nazionale PD).

L’indomani – a partire dalle 10 – si terrà la Direzione regionale, presieduta da Antonio Ferrante, durante la quale è prevista la relazione del segretario regionale. Mentre nel pomeriggio via a sei tavoli tematici (Sanità: Come sta la sanità in Sicilia, Lavoro e sicurezza. per la Sicilia un lavoro vero, giusto, sicuro; Scuola, università e ricerca: l’economia della conoscenza e dell’innovazione per la Sicilia di domani, Legalità. la Sicilia e la mafia invisibile; Agricoltura. coltiviamo il futuro della Sicilia; Mobilità sostenibile e infrastrutture: come si muove la Sicilia). Le conclusioni saranno affidate a Michele Catanzaro, capogruppo Pd all’Ars, Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera e al segretario regionale Anthony Barbagallo.