Macabro e misterioso rinvenimento a Favara. Alcune ossa, che potrebbero essere umane, sono state ritrovate in un’abitazione al primo piano di una palazzina in via Luigi La Porta. Si tratta di frammenti di ossa. La scoperta è stata fatta durante dei lavori di ristrutturazione in corso nell’appartamento. E, a quanto sembra, non dovrebbe trattarsi di una scoperta casuale ma ben mirata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza e i militari del Nucleo Operativo di Agrigento. Ancora troppo presto per fare ipotesi. Le ossa sono state sequestrate e dai frammenti verrà estrapolato il Dna che fornirà prime certe indicazioni su di chi fossero i resti.