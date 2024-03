T ragedia a Raffadali in una comunità di cura. Un uomo, in cura psichiatrica è caduto dal primo piano dello stabile ed è rimasto gravemente ferito. Allertati i soccorsi dagli operatori della comunità oltre ai sanitari del 118 e i Carabinieri sul luogo è atterrato l’elisoccorso che ha trasferito l’uomo con una grossa ferita alla testa all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Proseguono le indagini da parte dei militari di Raffadali per cercare di capire la dinamica dell’incidente.