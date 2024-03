Ha preso piana operatività lo sportello INAIL-CIP presso la sede INAIL di Agrigento sarà il Dott. Giancarlo La Greca, l’operatore responsabile dello sportello informativo CIP-INAIL, che il Comitato Italino Paralimpico ha istituito in tutte le sedi provinciali dell’INAIL.

Lo sportello si occupa di fornire agli assistiti INAIL tutte le informazioni necessarie ai fini dell’avviamento alla pratica delle discipline sportive paralimpiche promosse ed organizzate sul territorio.

Già nei giorni scorsi in un incontro tra il Dott. Giancarlo La Greca e la vicaria Dott.ssa Maria Micchiche, con la collaborazione dell’Assistente sociale Dott. Liborio Cradinale, è stato stilato un calendario di massima che prevede vari incontri con molti assistiti INAIL, obiettivo principale dello sportello è quello di far si di portare alla pratica sportiva paralimpica più assistiti possibili.