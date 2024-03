Decretato lo stanziamento di fondi pubblici per Casa di riposo Ipab. E’ un’interessate e attesa notizia per Campobello di Licata e, soprattutto, per l’Istituto “”Santa Teresa del Bambin Gesù””. Lo ha comunicato Giovanni Puntarello, legale, che ha presieduto per cinque anni la casa di ospitalità.

A distanza di quasi tre anni dalla fine del suo mandato, la Regione Siciliana ha finanziato, con decreto regionale della Regione Sicilia, un progetto che aveva commissionato e fatto presentare, per l’ammodernamento, la ristrutturazione e la riqualificazione del vecchio edificio di via Umberto, a Campobello di Licata, per complessivi 1.250.000 euro.

Il legale: “”Si conclude così un ciclo di gestione che ha apportato tante migliorie ed innovazioni a quell’Ipab destinata a Casa di ospitalità e che ho portato ad essere la migliore e più bella della Sicilia””. Grande soddisfazione anche nell’entourage dell’Ipab.

Giovanni Blanda