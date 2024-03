Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Manfredi Coffari, ha disposto la condanna ad un anno e otto mesi nei confronti di un uomo di 45 anni, di Favara. L’uomo, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, era stato nuovamente arrestato otto mesi fa per furto. L’imputato era evaso dai domiciliari decidendo di togliersi il braccialetto elettronico e andare a rubare due televisori. è noto per essere un ladro seriale di Favara. Tanti gli episodi a lui contestati.

L’ultimo in ordine di tempo era stato il tentato colpo ad un noto ristorante di Agrigento. Il primo episodio il 24 gennaio con il furto di 60 litri di gasolio e alcuni attrezzi da lavoro rubati da un furgone. E poi, in rapida successione, i furti in un negozio di biancheria, una farmacia, un’ottica, un negozio di cosmetici, un panificio e una rosticceria. Tra le contestazioni mosse anche quella di aver rubato la cassetta delle offerte dalla chiesa San Giuseppe Artigiano.