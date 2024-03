Entro oggi (lunedì), al Comune di Campobello9 di Licata, presentazione delle istanze per la manifestazione di interesse finalizzata all ‘individuazione di potenziali operatori economici a cui affidare, in via diretta, servizi del progetto “” P.i.p.p. i”. Con provvedimento dirigenziale, l’Ente intende procedere a un’ indagine di mercato per individuare un operatore economico – recita il provvedimento amministrativo comunale – di “provata esperienza nella gestione di servizi sociali e di politiche familiari”.

Giovanni Blanda