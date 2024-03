Un incidente stradale si è verificato sulla Provinciale 52, nella zona di Floridia, nel Siracusano. Nello scontro, sulle cui cause sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, sono rimaste coinvolte tre macchine. L’impatto è stato violento, una delle persone che era a bordo, una ragazza, è rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo.

Si sono vissuti momenti drammatici, si è temuto il peggio per la donna, per cui si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa. I pompieri sono riusciti non senza difficoltà ad estrarre la vittima dalla carcassa della macchina. È stata accompagnata in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa dove sono stati trasferiti altri feriti. Non ci sono conferme, al momento, sulle condizioni della donna e delle altre persone finite in ospedale. È stata aperta una indagine per svelare le responsabilità in questo drammatico incidente