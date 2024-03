“”Sempre al servizio dei Cittadini e degli Agricoltori!

Naro, consiglio comunale di mercoledì 13.03.24. Assistiamo ad un’Amministrazione comunale che da 2 anni e mezzo ha perso la sua originaria maggioranza e non è più in grado di fatto di governare la città.”

“Assistiamo – sono ancora sue parole – anche un’opposizione divisa che non è stata in grado di mandare a casa il Sindaco con la mozione di sfiducia presentata

proprio un’ annetto fa’ (14.03.2023).

A rimetterci come al solito sono i cittadini naresi”.

Giovanni Blanda