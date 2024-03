La valorizzazione dei beni culturali come strumento di rigenerazione territoriale. È il tema

di una giornata di studi che si svolgerà lunedì 25 marzo alle ore 14:30 nell’Aula Magna di Villa

Genuardi ad Agrigento, promossa dal Polo Territoriale Universitario di

Agrigento dell’Università degli Studi di Palermo e da ADI Associazione per il Disegno

Industriale. Il convegno è parte di un progetto che prevede la collaborazione con le istituzioni del

territorio, che sarà sviluppato in occasione delle manifestazioni di Agrigento Capitale Italiana

della Cultura 2025.

Alla presentazione del progetto interverranno, con il Presidente del Polo Territoriale Universitario

di Agrigento, Giovanni Francesco Tuzzolino, il Prefetto di Agrigento, Filippo Romano, il

Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, il Presidente della Fondazione “Agrigento Capitale

Italiana della Cultura 2025” Giacomo Minio, il Presidente dell’Ordine degli Architetti di

Agrigento Rino la Mendola, il Presidente di ADI Sicilia Andrea Branciforti.

Seguiranno i contenuti al dibattito di Giovanni Francesco Tuzzolino (Ricerca e progetto per il

patrimonio culturale), Andrea Cancellato, Presidente di Federculture (Le offerte culturali nel

panorama europeo delle città della cultura), Vincenzo Castellana, Responsabile Cultura di ADI

Sicilia (Design per natura); Luciano Galimberti, Presidente ADI (Disseppellire il futuro: il ruolo

del design nella valorizzazione dei beni culturali); Roberto Albergoni, Direttore generale della

Fondazione “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025” (Agrigento Capitale Italiana della

Cultura 2025). Chiuderanno la giornata i presidenti degli Ordini degli Architetti siciliani, cui il

pubblico potrà poi rivolgere domande e chiedere approfondimenti del tema.

A fondamento del progetto c’è l’idea che il design italiano sia un elemento riformatore, capace di

trasformare la vita contemporanea attraverso la qualità. Lo scopo è contribuire alla creazione di

un ponte tra la conoscenza del contesto, la cura costante dei beni culturali del territorio e

l’incremento stabile del benessere sociale. L’obiettivo finale è la realizzazione di una struttura

culturale di valore civile che duri nel tempo, attraverso la valorizzazione delle competenze

pubbliche e private del panorama locale.

Le iniziative verranno realizzate nel quadro di una partnership strategica tra Polo e ADI,

coinvolgendo tutte le risorse umane, economiche, sociali, ambientali che gravitano intorno al

mondo della cultura, in un percorso coordinato. “L’energia propositiva del design italiano per

l’ambiente e per la costruzione di una società migliore”, come scrive il presidente ADI Luciano

Galimberti in ADI Design Index 2023, “rappresenta un vero e proprio paradigma da condividere

ad ampio raggio, che tocca argomenti fondamentali per il nostro pianeta visto in una visione non

più strettamente antropocentrica”. Lo scopo del progetto è consolidare e valorizzare l’identità

locale, coniugando ricerca e valorizzazione attraverso il patrimonio culturale materiale e

immateriale, per incrementare stabilmente economia e benessere, utilizzando l’idea di cultura

come leva di innovazione sociale.

Il progetto prevede vari interventi:

Il Presidente – prof. Giovanni Francesco Tuzzolino

 una ricerca sviluppata attraverso le 14 categorie tematiche del premio Compasso d’Oro –

che verrà proposta a tutti gli Ordini professionali dell’isola, alle associazioni di categoria e

alle aziende del territorio – sui temi portanti di Agrigento Capitale della Cultura 2025

 una mostra dedicata alle esperienze del design siciliano passato, presente e futuro, legata

al Compasso d’Oro

 la mostra all’edizione del Compasso d’Oro 2024

 un convegno e un catalogo che raccoglieranno le esperienze del territorio e le

proporranno come modello di supporto ai percorsi di alta formazione.

Un percorso articolato, che coinvolge i differenti attori del territorio, coordinati secondo un

indirizzo comune che coinvolge strutture delle amministrazioni locali, enti territoriali, istituti di alta

formazione, ordini professionali, imprese creative.