In occasione del Trigesimo dell’avvocato Nello Comparato, uomo d’altri tempi, vwenuto a mancare lo scorso mese, un gruppo di amici vuole ricordare l’umanità e l’eleganza che lo ha sempre contraddistinto:

La morte fa parte della vita ed inevitabili sono i distacchi dagli affetti più cari, che a volte e sempre più spesso non sono cementate da legami familiari ma di amicizia.

Nello ha avuto noi amici che gli abbiamo fatto da corona durante la sua vita ed adesso in occasione del trigesimo 26 marzo, ci ritroveremo nella chiesa di Santa Maria di Gesù alle ore 18,30 per ricordarlo.

Per ironia della sorte gli affetti parentali che dovrebbero essere certi, hanno ceduto il passo a quelli dell’amicizia che noi ci onoriamo di rappresentare.