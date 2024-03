Campobello, Regolamento di contabilita’ in attuazione dei sistemi contabili. E’ stato approvato al Comune di Campobello di Licata.

L’entrata in vigore della regolamentazione – recita la deliberazione municipale – abroga le disposizioni del vigente regolamento. E’ stata la Commissaria straordinaria, Teresa Burgio, ad esitare la delibera, in qualita’ del Consiglio comunale.

Il Comune di Campobello di Licata ha licenziato lo schema della domanda di partecipazione per la nomina del Collegio dei revisori dei conti 2024-27. Le istanze entro il 19 aprile, da presentare al Comune, mediante Pec, protocollo o raccomandata postale.

Giovanni Blanda