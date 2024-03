Il Centro Educativo ETS di Naro, presieduto dal Dott.Diego Pagliarello, fa dono di n.15 dispositivi di supporto didattico digitale per la scrittura, disegno e lettura ai bambini con difficoltà di apprendimento all’istituto comprensivo San Giovanni Bosco di Naro.

Grazie alla Dott.ssa Angela Scanio, collaboratrice del Centro e coordinatore cittadino UDC a Naro e all’ On. Rosellina Marchetta, che si è attivata per offrire al Centro un contributo per l’acquisto dei predetti dispositivi e a Letizia Maniscalchi vicepresidente e pedagogista Contrino e Lina collaboratore assistente sociale.

Tali strumenti digitali rappresentano un piccolo aiuto ai bambini e alle loro famiglie per svolgere e facilitare le attività didattiche.

La Scanio dichiara: “Ringrazio l’On. Rosellina Marchetta per la disponibilità nel sostenere opere di altruismo e sostegno della disabilità, ci proponiamo di fare ancora molto altro ber il bene della società e dei soggetti fragili.

Ringrazio per la collaborazione il Dirigente Scolastico con l’augurio di una Serena Pasqua a tutto il personale scolastico e alle famiglie da tutto il CdA “Centro Educativo”.