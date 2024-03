Una ragazzina di 11 anni all’uscita della scuola media Castagnolo ad Agrigento in zona stadio Esseneto, è stata investita da un’auto in corsa mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

L’autista si è subito fermato ed ha prestato soccorso in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. La ragazza è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Dio di Agrigento per le cure necessarie. Non versa in gravi condizioni di salute.