Un uomo di 34 anni, Sebastiano Adragna, di Marsala, è morto la notte scorsa in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla statale 188 per Salemi, all’altezza di contrada Chitarra, in una zona di campagna. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, alla guida di una Fiat 500, avrebbe sbandato, perdendo il controllo del mezzo e finendo fuori strada. Inutili i tentativi di soccorso.