Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, con particolare riferimento alla tutela ambientale, i Carabinieri della Stazione di Pachino hanno sequestrato una discarica abusiva a cielo aperto in località Granelli, nel comune di Noto.

La discarica si estende per circa un chilometro sulla strada pubblica dove, su entrambi i lati della carreggiata, sono stati depositati rifiuti di ogni genere, anche pericolosi speciali, tra i quali materassi, elettrodomestici, fusti di vernice, cassette di plastica, mobili in disuso, sanitari in ceramica e anche materiale in eternit e carcasse di animali in stato di decomposizione.

L’area interessata, circa 2 mila metri quadrati, è stata sequestrata e sono state avviate le procedure per la bonifica, oltre agli accertamenti da parte dei Carabinieri per identificare gli autori dell’illecito ambientale.