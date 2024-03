A Santa Margherita di Belice presso il centro aggregativo, col progetto “Nessuno Escluso!”, si è svolta una giornata di screening oculistico; 34 i bambini che hanno aderito, ai quali a termine della visita sono stati regalati un paio di occhiali da sole e un porta merenda compreso di merenda.

L’evento portato avanti dagli operatori del centro aggregativo in sinergia con il servizio sociale comunale, l’istituzione scolastica e il gruppo di volontariato Vincenziano, è stato possibile grazie alla preziosa partecipazione dei “Lions Club Sambuca Belice” e dei ‘Leo CLub Sambuca Belice” attraverso la campagna di prevenzione dell’ambliopia “Sight for kids”.

Non di poco conto l’interesse dei genitori mostrato per l’iniziativa, i quali hanno accolto ben volentieri la possibilità offerta dal gruppo di operatori del progetto “nessuno escluso!”insieme all’equipe della dott.ssa Urso. “L’ essenziale è invisibile agli occhi”. Con questa frase si è conclusa l’iniziativa con la consegna di un dipinto fatto da una piccola artista del centro e consegnato alla Dott.ssa come ricordo della giornata trascorsa insieme, con l’auspicio di poter attivare altre iniziative di benessere sociale.