I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, nell’ambito di articolate investigazioni di polizia giudiziaria a contrasto delle frodi fiscali in materia di crediti d’imposta, introdotti, nel 2020, attraverso le misure di sostegno all’economia contenute nel cosiddetto Decreto “Rilancio”, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare personale e reale emessa dal G.I.P. del Tribunale di Messina, su richiesta dalla locale Procura della Repubblica, a carico di 6 soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, secondo ipotesi d’accusa, di associazione per delinquere dedita alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indebite compensazioni fiscali ed autoriciclaggio.

I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11:00 odierne presso gli Uffici della locale Procura della Repubblica, alla presenza del Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Messina, dott. Antonio D’Amato.