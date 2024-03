Battute finali del processo a carico di venti imputati coinvolti in due maxi risse avvenute nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” tra il 2014 ed il 2017. Le accuse, a vario titolo, sono lesioni aggravate, minacce e danneggiamento. La parola è passata questa mattina al collegio difensivo per le arringhe dopo la requisitoria del pubblico ministero che, nella scorsa udienza, aveva chiesto la condanna nei confronti di 17 imputati.

Si torna in aula il 21 maggio per le ultime arringhe difensive. Nel collegio gli avvocati Samantha Borsellino, Santo Lucia, Massimiliano Bellini, Stefania La Rocca, Calogero Meli, Angelo Benvenuto ed Enrica Giummarra.