Settimana santa e Pasqua, traffico rivoluzionato a Campobello di Licata, grazie ad un’ ordinanza firmata dalla Polizia municipale. Giovedì santo (28 marzo), chiusura alla circolazione viaria, dalle ore 7 alle ore 21, della Piazza XX Settembre e divieto di sosta nella via Roma.

Venerdì santo (29 marzo): la piazza centrale sarà interdetta alla viabilità, dalle ore 7 alle ore 24, come la via Regina Margherita, dalle ore 7 alle ore 24;

area del Calvario – Villa Buffone sarà zona pedonale, dalle ore 7 alle ore 22, Divieto di sosta, dalle ore 7 alle ore 22, nelle vie Vittorio Emanuele, Siracusa, Garibaldi, Marconi, Edison, Umberto e Sammarco. Sarà il giorno della Via Crucis, in mattinata, è della partecipata processione dei fedeli di Cristo Morto, in serata. Domenica di Pasqua: nella Piazza XX Settembre e nelle vie principali: Vittorio Emanuele, Regina Margherita e Umberto, non si potrà circolare, dalle ore 7 alle ore 13. Si terrà la manifestazione della Giunta, l’ incontro tra i sacri simulacri.

Giovanni Blanda