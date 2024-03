Avrebbero aggredito e rapinato un ragazzino in pieno centro a Messina. Per tre minorenni egiziani è scattato il collocamento in comunità con l’accusa di rapina aggravata e lesioni personali. I carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno dato esecuzione ieri a un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale dei minorenni a carico dei tre stranieri.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia della vittima: agli investigatori dell’Arma ha raccontato di essere stato aggredito di sera, in strada e in pieno centro da tre giovani, che, armati di una spranga, gli avrebbero portato via un cappellino e il cellulare, procurandogli anche lievi lesioni.

Grazie anche all’analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di sorveglianza della zona i carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dei tre minori stranieri. Uno di loro aveva ancora lo smartphone rubato al minore aggredito.