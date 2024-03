C’è chi ha ricevuto uno stipendio di duecento euro, altri ancora invece un emolumento con una detrazione di trecento euro. Spiacevole sorpresa per i dipendenti dell’Asp di Agrigento nel momento più atteso del mese, quello della busta paga. Il sistema informatico dell’Azienda sanitaria provinciale è andato in tilt provocando non pochi disagi ai dipendenti. Lo scrive oggi il quotidiano La Sicilia.

Il problema è stato subito posto all’attenzione del commissario Giuseppe Capodieci dai sindacalisti Cgil e Uil, Antonio Cutugno e Fabrizio Danile. In attesa che il sistema venga ripristinato il manager dell’Asp ha disposto in via straordinaria l’erogazione di un acconto in favore dei dipendenti.