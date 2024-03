Il Sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, dopo aver deliberato con la Giunta, ha preso atto dell’Avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la presentazione della manifestazione di interesse nell’ambito del ” Programma nazionale assistenza tecnica capacità per la coesione’”, e ha presentato istanza per l’assunzione a tempo indeterminato, in coerenza con l’attuazione della politica di coesione europea, di 3 unità, secondo il seguente ordine di priorità: Ingegnere, Avvocato e Specialista in attività amministrative e contabili.

Giovanni Blanda