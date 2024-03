Tragico incendio a Palermo, in via Umberto Giordano. Una donna, Maria Uliana, 86, anni, è stata trovata morta dai vigili del fuoco, che erano riusciti ad entrare in casa per spegnere il rogo che sarebbe divampato intorno alle 19.30. La strada è attualmente chiusa. La donna sarebbe morta folgorata, e la scossa avrebbe poi provocato l’incendio. L’anziana, quindi, non sarebbe stata uccisa dal fumo e dalle fiamme. I pompieri hanno trovato il corpo dell’anziana, ustionata, dopo che le fiamme erano state spente.

Palazzo evacuato

Sono intervenuti oltre ai pompieri anche i carabinieri, gli agenti di polizia e i sanitari del 118. Sono in corso le operazioni di bonifica e i rilievi per accertare le cause che hanno provocato le fiamme. Il palazzo non è stato evacuato.