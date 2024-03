La Polizia comunale, area randagismo, con proprio provvedimento, ha impegnato la somma per l’affidamento, mediante trattativa diretta sul Mepa – Mercato elettronico Pubblica amministrazione, per la degenza di cani randagi e vaganti sul territorio comunale. Il Comune ha affidato il servizio alla ditta “Animals and People therapy”, per la somma di 80 mila euro. Fra gli altri, il documento e’ stato depositato presso l’ufficio della Commissaria regionale straordinaria.

Giovanni Blanda