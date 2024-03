Ordinanza comunale sulla viabilità a Campobello di Licata. Dopo il Venerdì Santo, in cui anche la piazza centrale è stata interdetta alla viabilità, per Oggi, “”Domenica di Pasqua””, la Piazza XX Settembre e alcune vie principali (Vittorio Emanuele, Regina Margherita e Umberto), non si potrà circolare, dalle ore 7 alle ore 13. Si terrà la manifestazione della “”Giunta””, l’ incontro tra i sacri simulacri. Il provvedimento – firmato dalla Polizia municipale – comunale è motivato da motivi di sicurezza stradale e per garantire l’incolumità pubblica.

Giovanni Blanda