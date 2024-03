Incidente stradale mortale a Trapani. La vittima è una ragazza di 23 anni, deceduta sul colpo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mentre percorreva all’alba via Virgilio la giovane avrebbe perso il controllo dell’auto che si è schiantata contro un muro e alcuni alberi. L’impatto violentissimo non ha lasciato scampo alla 23enne ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il suo corpo dalle lamiere. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Non è chiaro ancora se la ragazza abbia avuto un malore o un colpo di sonno mentre era alla guida. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.