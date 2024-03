Primi messaggi degli organizzatori sulla prossima Sagra a Campobello di Licata. “”Pronte come ogni anno per questa prima festa di Primavera… nata così per caso dall’idea di alcuni amici ed oggi evento annuale…vi aspettiamo numerosi all’Undicesima edizione della Sagra ‘Mpurnatu e ‘Mpanata di Campobello di Licata – AG , per godere di questi tre giorni ricchi di eventi , all’insegna della spensieratezza e delle belle giornate. Associazione “”La Sagra”.

Giovanni Blanda