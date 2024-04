Entro il 30 Aprile, al Comune di Campobello di Licata “I Fondi di sostegno ai Comuni cosiddetti marginali”.

Si conferma l’assegnazione del contributo statale di euro 100.000 per le “Aree marginali”, da destinare ad imprese per nuove attività (euro 80.000) e a famiglie che trasferiscono la residenza a Campobello di Licata, compartecipando alle spese per l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione (euro 20.000).

Dopo che il Comune ha istruito le richieste presentate, sono stati emessi due provvedimenti di concessione di finanziamento a fondo perduto per circa euro 78.000 ad imprenditori locali per l’apertura di attività. E’ di circa 102 mila euro il fondo di sostegno per l’ente di campobellese.

Giovanni Blanda