la cittadina di Campobello di Licata ha il suo Jannik Sinner. E’ Karola Loggia, stupenda la performance della ragazza campobellese al campionato europeo di danza a Blackpool, città inglese, località amena della Perfida Albione, laureatasi campionessa europea di “”Solo Latin”” nelle due categorie “”under 19”” e “”under 21””. Le sue prove sono state di altissimo livello – dicono le cronache -, tra molti i partecipanti e di eccellente valore. E’ semplicemente pleonastico rimarcare l’immensa felicità che ha trasudato Karola, al termine della competizione. E’ stata la sua apoteosi. Dopo avere metabolizzato questi successi di sapore inglese, la campionessa campobellese ha la mente concentrata, adesso, sul futuro prossimo che – siamo certissimi – sarà onusto di grandi imprese. Non solo Karola. Genitori, famiglia, parenti ed amici non “”stanno sulla pelle”” per l’impresa della ragazza, un mix di classe ed eleganza. Per Karola è l’inizio di un roseo orizzonte.

Giovanni Blanda