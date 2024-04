Alla guida dell’auto dopo aver assunto droga o consumato alcol e, in alcuni casi, trovati in possesso di stupefacente. Nell’ultimo weekend sono stati intensificati i controlli stradali da parte della polizia in vista dei giorni di Pasqua e pasquetta. Il bilancio è di sette persone denunciate e altre due segnalate alla Prefettura di Agrigento.

A Canicattì la Stradale ha denunciato due persone: uno per guida in stato di ebbrezza e l’altro per aver sia bevuto che assunto droga. Ad entrambi è stata ritirata la patente di guida. I poliziotti delle Volanti hanno invece segnalato un ragazzo sorpreso in possesso di poco più di un grammo di cocaina. Ad Agrigento un giovane è stato segnalato per possesso di hashish mentre la polizia Stradale ha denunciato 4 persone per guida in stato di ebbrezza.