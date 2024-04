Non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per tre dei cinque imputati coinvolti nell’inchiesta “Caos calmo”, l’operazione della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle che fece luce sulla diffusa pratica di abbandonare rifiuti in strada. Lo ha disposto il giudice Agata Anna Genna, il processo proseguirà il prossimo 16 settembre. L’inchiesta “Kaos calmo” portò alla luce numerosi episodi di abbandono di rifiuti. Le telecamere, piazzate nei punti sensibili, immortalarono persone gettare scarti, mobili e molto altro ancora in alcune piazzole della città.