Provvedimento dell’ufficio Pubblica istruzione del Comune di Campobello di Licata, a firma del responsabile di area, Angelo la Mattina. E’ stato esitato il Piano di rimborso finanziario per euro 252.151,30, somma erogata dalla Regione Siciliana.

L’impegno di spesa dell’Ente è di euro 50.445,39 per il pagamento della quota Aica, gestione del servizio idrico.

L’atto amministrativo è stato trasmesso alla Commissario straordinaria, Teresa Burgio, al segretario comunale e responsabili comunali per i servizi comunali interessati.

Giovanni Blanda