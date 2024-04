Esprimo la mia più grande soddisfazione per l’approvazione della proposta di legge votata ieri presso la Camera dei Deputati che ha visto istituire come Monumento Nazionale il Teatro Sociale di Canicattì, inaugurato nel 1908 su realizzazione dell’architetto Basile.

Un plauso all’onorevole Pisano attento e sensibile interlocutore sempre pronto a farsi carico delle istanze del territorio, al quale va tutta la mia gratitudine per avere riconosciuto l’importanza artistico culturale del nostro teatro e della nostra città.

Da oggi non sono il teatro potrà ricevere più cure per un mantenimento eccellente della struttura ma potrà sicuramente richiedere secondo lo spirito della legge anche maggiori fondi per rassegne ed eventi teatrali.

Consigliere comunale del Comune di Canicattì

Dario Curto