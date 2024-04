I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo, unitamente ai Reparti dell’Arma competenti per territorio, hanno eseguito, nella settimana in corso, una serie di ispezioni igienico sanitarie ad attività commerciali del trapanese.

Nello specifico un panificio sito a Marsala dove sarebbe stata riscontrata la mancata apposizione delle etichette riportanti le indicazioni obbligatorie previste su alcuni prodotti esposti, motivo per il quale veniva applicata una sanzione di 6 mila euro al titolare dell’attività; una pasticceria di Alcamo dove circa 15 kg. di prodotti dolciari, posti sotto sequestro amministrativo, sarebbero stati conservati in difformità alle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP. La sanzione applicata in questo caso è stata di 2 mila euro.